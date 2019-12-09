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العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار العراقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكنت جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية برئاسة أسامة النجيفي، من العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار.




وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى إلى أن المنطقة لم تكن يوماً تحت سيطرة "داعش" أو "القاعدة".

"اليوم علمت جبهة الإنقاذ والتنمية من مصادر مؤكدة بالعثور على مقبرة جماعية جنوب شرقي الفلوجة وبالقرب من معسكر طارق، ضمن منطقة لم تكن يوماً تحت سيطرة "القاعدة" أو "داعش".



وطالبت المنظمات الإنسانية بالعراق الحكومة العراقية الى التحري عن الأماكن التي كانت تستغلها الجماعات الميليشياوية والبحث عن جثث أخرى للمفقودين منذ سنوات مضت.



وطالبت "الحكومة والأمم المتحدة بإجراء زيارة ميدانية لموقع المقبرة، وأخذ عينات من الجثث بهدف مطابقتها مع عائلات المخفيين قسراً، فما زال مصير المخفيين قسراً من مناطق الفلوجة والصقلاوية مجهولاً، مع كشف الملابسات التي تحيط بمقتل هؤلاء المواطنين، وإجراء التحقيقات اللازمة لإحقاق الحق وبسط العدالة".
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الكلمات المفتاحية

مقبرة جماعية العراق العثور الأنبار

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