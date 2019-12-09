العراق.. صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في بغداد





أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، مساء اليوم الإثنين، صدور قرارات جديدة تخص الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج الحشد الشعبي من العاصمة ومنع أي تواجد لها في بغداد.





وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".





وأوضح خلف، أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".





وكان مصدر في وزارة الدفاع العراقية، قد صرح في وقت سابق من اليوم، لإذاعة مونت كارلو الدولية أن المجلس الوطني للأمن، الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع، قرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد فوراً ومنع تحرك أي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.





إلى ذلك ذكرت معلومات موازية أن رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي حضر اجتماع مجلس الأمن، واجه انتقادات قوية بعد هجمات تعرض لها المتظاهرون في جسر السنك وساحة الخلاني، والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى الجمعة 6 نوفمبر الماضي، واتهمت بارتكابها ميليشيات حزب الله، التي تعمل تحت إمرة الفياض، وفق مونت كارلو.





ويأتي قرار سحب الحشد بعد رسائل فرنسية وبريطانية وألمانية طلبت من رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، القيام بهذه الخطوة، وفق الإذاعة.



