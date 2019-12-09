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أحمد الشامي يفوز بجائزة أفضل فريق غنائي لعام 2019 بـ"نجم العرب"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أعلن المطرب أحمد الشامي، فوزه بجائزة أفضل فريق غنائي من مهرجان "نجم العرب" عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ونشر "الشامي" صورة له رافعًا الجائزة، وكتب عليها قائلًا: "جائزة افضل فريق غنائي لعام 2019، من حفل نجم العرب".

وأضاف "الشامي" قائلا: "لازم اوجه الشكر لكل فريق واما والنجم الاستاذ ياسر خليل المنتج والمسئول عن إدارة الاعمال وعلى مجهوده الجبار.


واختتم "الشامي" كلماته قائلًا: "وطبعا الشركة الكبيرة نجوم ريكوردز، وعلى رأسها الاستاذة هالة حجازي"، وعلق احد المتابعين عليه قائلا: الف مبروك يا نجم، ومن نجاح لنجاح دايما بالتوفيق يارب، وعلى صعيد اخر قدم "الشامي" عدة البومات منها يا غالي عليا، رايحة جاية، يا ليل.


وشارك "الشامي" في العديد من الاعمال الفنية منها العندليب، نابليون والمحروسة، فض اشتباك، اسم مؤقت، اماكن في القلب، كلمة سر، الاكاديمية.
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الكلمات المفتاحية

خليل ادارة الأعمال

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