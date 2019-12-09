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حماقي يطرح فيديو كليب أغنيه راسمك في خيالي (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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حماقي
حماقي
نور طلعت
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طرح الفنان محمد حماقي، منذ قليل فيديو كليب جديد لأغنية راسمك في خيالي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.


وشهد الفيديو كليب أول تعاون بين حماقي و المخرج مصطفي عامر في إخراج أغانيه كفيديو كليب.


وكشف المخرج مصطفي عامر، في تصريح لـ"الفجر الفني" كواليس التعاون بينه وبين حماقي قائلا: "أخرجت العديد من الكليبات قبل "راسمك في خيالي" ولكن أعتبر بدايتي الحقيقية من خلال كليب "راسمك في خيالي"، الذي تم تصويره في مصر، ففكرة الكليب جديدة علي سوبر ستار مثل حماقي، وأحب أشكره جدا لثقته الكبيرة في موهبتي فهو أول من آمن بها ودعمني، ونفذ وعده لي عندما أعلن لأول مرة منذ فترة في إحدى حفلاته الغنائية عن تعاونه معي لإخراج إحدى أغانيه".


وأضاف: "يعتبر حماقي، هو السبب الرئيسي في إقامتي بمصر وترك العيش ب"نيويورك"، فكان حلمي منذ سنوات عديدة أن أخرج له أي كليب".


وعن بداية تعارفهما ببعض قال،:"أتعرفت علي حماقي منذ 3 سنين في"نيويورك"وصورت له مقطع فيديو 15 ثانية نال إعجابه جدا، ومن هنا كانت بداية معرفتنا الحقيقية ثم تعاونت معه كمخرج لفيديوهات حفلاته الغنائية.


واستكمل مصطفي، حديثه: "دائما بحاول أُخرج فيديوهات الحفلات، بطريقة متطورة ومختلفة عن الفيديوهات المعتادة في مصر، كأنك تشاهدين فيديو كليب لأغنية وليس لحفلة غنائية.


وأختتم حديثه قائلا: "أتمني أن يحقق الكليب نجاحات كبيرة وينال إعجاب جمهور حماقي العريض لأني أقدم فكر جديد ومدرسة مختلفة بصناعة الكليبات في مصر والوطن العربي".


 




جدير بالذكر أن أغنية "راسمك في خيالي"هي إحدي أغنيات البوم "حماقي" الأخير "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه رسميًا بالأسواق في شهر يناير الماضي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي تميم
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الكلمات المفتاحية

عالمى راسمك في خيالي حماقي

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