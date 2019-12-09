صلاح يزين قائمة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن قائمة فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن قائمة فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول (حامل اللقب)، للخروج بالفوز أو التعادل، من هذه المباراة لضمان مكانه في دور الـ16 من البطولة.

ويسعى ليفربول (حامل اللقب)، للخروج بالفوز أو التعادل، من هذه المباراة لضمان مكانه في دور الـ16 من البطولة.