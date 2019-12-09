Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاح يزين قائمة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
Advertisements
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن قائمة فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول (حامل اللقب)، للخروج بالفوز أو التعادل، من هذه المباراة لضمان مكانه في دور الـ16 من البطولة.

وشهدت القائمة تواجد ديان لوفرين بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث خلال الجولة الماضية من البريميرليج، بينما غاب آدام لالانا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بورنموث أيضا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر- أدريان.

خط الدفاع: فيرجيل فان ديك- ديان لوفرين- جيمس ميلنر- جو جوميز- أندي روبرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جوجي فينالدوم- نابي كيتا- هيندرسون- أليكس تشامبرلين- شودران شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- ساديو ماني- جونس- كيهيلير- ديفوك أوريجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مبارايات دوري ابطال اوروبا مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج ليفربول ريد سالزبورج دوري ابطال اوروبا

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ نصف ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 5 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كلوب يعلن قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول الرسمية بدوري أبطال أوروبا

يلا شوت live now مشاهدة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز بث مباشر yalla shoot بلس كورة لايف رابط ماتش ليفربول new goal

محمد صلاح يقود قائمة ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال

الكشف عن سبب استبعاد مدافع ليفربول من مواجهة جينك البلجيكي

أخبار محمد صلاح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر: حسم مصير صلاح من المشاركة أمام جينك.. ومودريتش يرشحه للكرة الذهبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

06:47 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

05:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status