مدرب الفراعنة السابق ينجو من السجن

أعلن القضاء الإسباني، براءة المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق ، في قضية تلاعب بمباراة ليفانتي وريال سرقسطة في الدوري الإسباني في موسم 2010-2011.

وكان أجيري مدرب ريال سرقسطة ومنتخب مصر السابق، قد تم التحقيق معه ومع 36 لاعبا من فريقي (ليفانتي وريال سرقسطة) بسبب الشكوى التي قدمها خابيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة الدوري الإسباني، بعد دعوى من لاعب سابق بفريق سرقسطة.