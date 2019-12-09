مي عمر تتألق بالأسود عبر 'إنستجرام'

شاركت الفنانة مي عمر متابعينها بصورة جديدة لها بإطلالة مميزة عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت "عمر" في هذه الصورة مرتدية فستانا انيقا يظهر رشاقتها من اللون الاسود، يوجد به بعض اللمعات الفضية التي تزيده جمالا على جماله.







واستكملت اطلالتها بوضع ميكب مميز يتناسب مع بشرتها، وارتدائها لبعض من الاكسسورات الرقيقة.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا: البسكوتة مي عمر، منورة الدنيا كلها ايه الجمال ده بنحبك جدا.





وعلى صعيد أخر تزوجت "عمر" من المخرج محمد سامي في عام 2010م عن قصة حب كبيرة نشات بينهما بالجامعة، وانجبا تايا وسيلين.





وشاركت "عمر" في العديد من المسلسلات منها ريح المدام، الطبال، الاسطورة، عفاريت عدلي علام، ولد الغلابة، الفتوة، كلام على ورق، حالة عشق، كما قدمت بعض الافلام منها تصبح على خير، اخر ديك في مصر.