سعر الطوب الأحمر في مصر اليوم الإثنين 9-12-2019

سعر الطوب الأحمر اليوم

استقرت أسعار الطوب الأحمر اليوم الإثنين، في الأسواق المصرية، متأثرًا بحالة الركود التى يشهدها سوق مواد البناء مع ارتفاع أسعار الحديد واستقرار أسعار الأسمنت، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء لحظة بلحظة والتى كانت فى الطوب الأحمر كالتالي:

سعر الطوب الأحمر

الطوب الاحمر مقاس 20*6*10 سعر 560 جنيه

الطوب الأحمر مقاس 22*6*10 سعر 590 جنيه

الطوب الأحمر مقاس 24*6*12 سعر 830 جنيه

الطوب الأحمر مقاس 24*11*12دبل سعر 1470 جنيه

وتراوحت أسعار الطوب الأسمنتي ما بين 550 جنيهًا إلي 1100 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

النوع المقاس السعر طوب أسمنتي مصمت 25*12.5*6 630 طوب أسمنتي مفرغ 40*20*12 3730 طوب أسمنتي مفرغ 40*20*20 4746 طوب طفلي مثقب 25*12*6.5 495 طوب طفلي مثقب 25*12*13 918 طوب رملي وردي 25*12*6 840 طوب رملي خفيف 60*20*20 550

سعر الطوب الأحمر اليوم في المصانع

يباع الطوب الأحمر في مصر بعدد ألف طوبة وتختلف الأسعار بحسب تكلفة النقل ومكان الشراء ليباع بالأسعار التالية، الطوب الاحمر مقاس 22 بمتوسط سعر 800 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 20 بمتوسط سعر 500 جنيه، الطوب الأحمر مقاس 20 خامة قوية سعر 560 جنيه، الطوب الأحمر ممتاز مقاس 20 سعر 850 جنيه،الطوب الأحمر الدبل بمتوسط سعر 1470 جنيهًا، تتراوح أسعار الطوب الأسمنتي ما بين 550 جنيهًا إلي 1100 جنيه.









أسعار الطوب الأحمر في 2019

قال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي باتحاد الصناعات، أن أسعار الطوب الطفلي تراجعت 20 % مطلع العام الجاري ليسجل سعر الطوب 550 جنيها لكل ألف طوبة مقاس 24 سنتيمتر مقابل 600 جنيه، كما تراجع سعر الألف طوبة مقاس 25 إلى 700 جنيه، والألف طوبة مقاس 20 سم إلى 500 جنيه مقابل 550 جنيهًا.

وتراجع عدد المصانع من ألف مصنع في 2011 لتصل إلي 670 مصنع في 2018.

وأعلنت جمعية أصحاب مصانع الطوب، إن سعر الطوب سجل نحو 690 جنيها لكل ألف طوبة مقاس 24 سنتيمتر.

وسعر الألف طوبة مقاس 25 إلى نحو 800 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 25 دبل إلى 1500 جنيه، بحسب أبو غريب.

وسعر الألف طوبة مقاس 20 سم نحو 500 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 19 نحو 440 جنيها.