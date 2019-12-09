تركي آل الشيخ: الهضبة راجع لـ موسم الرياض بحفلة كبيرة



أعلن المستشار تركي ال الشيخ عن حفل كبير للمطرب "عمرو دياب"، بموسم الرياض، حيث نشر ال الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي البوستر الخاص بحجز التذكرة.



وأرفق "تركي" الصورة بتعليق "الهضبة عمرو دياب راجع ل موسم الرياض بحفلة كبيرة .. لا تفوتكم".



يشار إلى أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية ال ١١ أطلقت على مستوي المملكة السعودية بدءاً من عام ٢٠١٩، وتم إطلاقه يوم ١١ أكتوبر فى عاصمة الرياض.



يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "قدام مرايتها، والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب



"قدام مرايتها"من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتوزيع الموسيقي لطارق مدكور، وهي من ألبومه الأخير "أنا غير".