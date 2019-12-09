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نسرين امين تقصف جبهة محمد سامي والنجمات يدعموها بعد تصدرها تريند جوجل

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:24 م
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نسرين امين
نسرين امين
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نشب خلاف حاد ومشادة كلامية بين الفنانة نسرين امين والمخرج محمد سامي بعد تصريحه ضدها، بعدما وصفها بنجمة درجة خامسة من وجهة نظره، ويذكر أن آخر تعاون جمعهما كان مسلسل الأسطورة منذ ثلاث سنوات، ومن هذة الفترة نشبت الخلافات بينهما.

وأشار محمد سامي إلى موهبة نسرين امين، قائلًا: "فاكرة نفسها نجمة بس هتفضل ممثلة درجة خامسة لأن دي إمكانياتها وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة".

بدأ الخلاف عندما صرح المخرج محمد سامي في إحدى المواقع ضد نسرين امين، قائلًا: "نسرين امين ممثلة درجة خامسة"، ولم يكتف المخرج بهذا التصريح فقد بل أضاف أيضًا أن نسرين امين تغير من زوجته الفنانة مي عمر بطلة مسلسل الأسطورة.

ويذكر أن الفنانة نسرين امين غردت على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بشأن حذف مشاهد لها من مسلسل الأسطورة لمد دور الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة في أوضح صورها #الأسطورة".

مما انزعج المخرج محمد سامي وقام بوصف نسرين امين بنجمة درجة خامسة، وردت الفنانة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.بدون زعل".

ياسمين صبري تدعم نسرين امين بعد أزمة محمد سامي
وقامت الفنانة ياسمين صبري بدعم نسرين امين من خلال تغريدة جاء نصها: "هو احنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم... انتي ست الستات".

وقامت نسرين امين بالرد عليها قائلة: "غلابة الماضي يطاردهم.. انتي قمر ونجمة وشاطرة ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة".

ويذكر أن المخرج محمد سامي قال في تصريحات سابقة، أن نسرين امين سبب الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنانة ياسمين صبري، بعد أن اتهمته بحذف مشاهد لها من مسلسل الأسطورة، من أجل زوجته الفنانة مي عمر.
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