الملك سلمان يصدر أمراً ملكياً جديداً





أصدر ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين، أمراً ملكياً جديداً ينص على "تمديد صرف بدل غلاء المعيشة".





ويأتي هذا الأمر الملكي الصادر بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، عقب عام من الأمر الملكي الصادر في ديسمبر من العام 2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.





وصدر الأمر الملكي خلال العام الماضي، بناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.





ويتقاضَى المستفيدون بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي، الذي يُصْرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.





وتستهدف المملكة العربية السعودية من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.



