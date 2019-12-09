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القوات المسلحة العراقية: حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بيد القائد العام فقط

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:56 م
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اللواء عبد الكريم خلف
اللواء عبد الكريم خلف
الفجر
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، حصر تكليف الحشد الشعبي بمهام أمنية بالقائد العام فقط.


وقال اللواء "خلف"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، إن القائد العام يوجه بمنع تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن.

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي أمر بعدم تدخل قوات الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن، وأصدر توجيهاً بذلك.

وأضاف أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

وأعلن زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية، الاثنين، أن تظاهرات الغد ستشهد سقوط أكبر عدد من القتلى.

في التفاصيل، أشار قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب "أهل الحق" العراقية إلى أن المظاهرات التي من المفترض أن تطلق غدا الثلاثاء، ستشهد أكبر حصيلة من القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي.

كما وصف الخزعلي، تظاهرات الغد بـ "الحدث الخبيث".

وزعم الخزعلي بأن لدى ميليشياته معلومات عن "مخطط لعمليات تخريب وقتل غدا في بغداد".

بدوره، حذّر بيان متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الكتل السياسية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على مطالب المحتجين.

ونوّه البيان إلى أن أطرافاً عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة.

كما رفض البيان اختيار الكتل السياسية العراقية لرئيس الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران.




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