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عمرو بدر: نستعد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:59 م
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عمرو بدر رئيس لجنة الحريات
عمرو بدر رئيس لجنة الحريات
ميسون أبو الحسن
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قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اللجنة بدأت الإعداد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"، والذي كانت قد أعلنت عنه اللجنة مسبقًا، والذي من المقرر أن يناقش وضع الصحافة في مصر وحريتها.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، تحديد موعد انعقاد المؤتمر، والموضوعات التي ستناقشها الندوات وورش العمل، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد عدد من الجلسات مع أعضاء الجمعية العمومية وشيوخ المهنة، قبل عقد المؤتمر.

 

وكان عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قد تقدم بمذكرة للنقيب الدكتور ضياء رشوان، نوفمبر الماضي؛ عرض فيها تنظيم مؤتمر بعنوان "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.

 

واقترح رئيس لجنة الحريات، أن يتم تنظيم المؤتمر في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الاتفاق على عناوين الندوات وورش العمل الخاصة بالمؤتمر، خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، أو فيه جلسة خاصة.


ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، اجتماعًا مساء الأربعاء المقبل؛ لمناقشة عدة أمور هامة، على رأسها مؤتمر حرية الصحافة.

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