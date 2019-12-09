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شركة "مايكروسوفت" تصدر تحذير عالمى جديد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية العالمية، اليوم الإثنين، من كلمات مرور غير آمنة لدى مستخدمى الإنترنت.

وقالت شركة مايكروسوفت: إن "هناك أكثر من 44 مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظرا لاستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين".

ولفتت مايكروسوفت، إلى أنه تم اكتشاف ذلك من خلال مقارنة أكثر من 3 مليارات من بيانات تسجيل الدخول مع خدمات الشركات الأخرى، وفقا لقناة سكاي نيوز.

تلك الشركات التي تم نشرها على الإنترنت من خلال هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات.

وأوضحت أن عملية الفحص اقتصرت على كلمات المرور، التي تم استعمالها عدة مرات في الفترة من يناير حتى مارس 2019

وقامت الشركة بمقارنة كلمات مرور المستخدمين مع بيانات تسجيل الدخول التي تم تسريبها على الإنترنت، ونشرت هذه النتائج في تقرير الأمان الخاص بها.

وأضافت مايكروسوفت، أنها أجبرت المستخدمين على تغيير كلمات المرور، وذلك من خلال إظهار مربع حوار يطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور عند محاولة تسجيل الدخول في خدمات مايكروسوفت.

وذلك مثل خدمة الألعاب "إكس بوك" والبرامج المكتبية أوفيس والبريد الإلكتروني "أوتلوك".

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مايكروسوفت عالمى شركة

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