جمهور نسرين أمين يساندها في أزمتها مع محمد سامي: انتي ممثلة شاطرة

نشبت أزمة بين الفنانة نسرين أمين والمخرج محمد سامي مؤخرًا، حيث صرح "سامي" بأن نسرين أمين تغير من زوجته الفنانة مي عمر، كما وصفها بممثلة الدرجة الخامسة، مما دفع الآخرى للخروج عن صمتها للرد عليه.





نسرين أمين ترد على محمد سامي





وردت الفنانة نسرين أمين على تصريحات المخرج محمد سامي الهجومية، حيث كتبت على حسابها الرسمي عبر فيس بوك قائلة: "الحمد لله على نعمة الشغل و النجاح بدون واسطة و لا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى و أذواق ).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من اى بلطجة او قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها.. عشان مش عايزة حد يزعل مني".





جمهور نسرين أمين يساندها





ساند جمهور الفنانة نسرين أمين في أزمتها مع محمد سامي، حيث علق أحد الحسابات على منشور ردها على المخرج قائلًا: "انا عمري ما علقت اصلا بس كلام استفزني انت ممثلة شاطرة بتعرفي توصلي احساسك لينا نكرهك في دور بنحبك في دور تاني اما مي عمر هو موديل مش اكتر ورايه ده اصلا غلط ده راي الجمهور".





ورد آخر: "إنتى نجمه بكل مقاييس النجومية... وعندك قبول رهيب... وحش تمثيل... بحبك و ربنا يوفقك فى كل خطوه فى حياتك و شغلك... و لا يهمك من أى حد فى الدنيا علشان رب الدنيا هو المهم و بس".