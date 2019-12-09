شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بفيروس في الدم: "ملتزمتش بتعليمات الأطباء" (فيديو)

أعلن الإعلامي شريف مدكور، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إصابته بفيروس في الدم، وذلك بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي.





شريف مدكور : إصابتي بسبب مخالفة تعليمات الأطباء

وأوضح شريف مدكور أنه خالف تعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم مصافحة أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها، وأنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي وكأنه ليس مريض.





وأشار شريف مدكور إلى أنه يعاني من فيروس في الدم وأن درجة حرارته وصلت إلى 39.5 درجة منذ شهر، مؤكدًا أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.





وطالب شريف مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.





ونصح شريف مدكور مرضى السرطان قائلًا: "بلاش السلام وبلاش الأحضان والبوس ومن غير ما حد يزعل"، مشيرًا إلى أنه لن يسلم على أي شخص وسيرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة.



