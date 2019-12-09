الدولية لشئون الإعاقة: تخصيص السيسي عاما لذوي الاحتياجات الخاصة "نهضة حقيقية" (فيديو)

قال رضا عبدالعزيز، رئيس اللجنة الدولية لشئون الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون يونارتس، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام ذوي الاحتياجات الخاصة على عام 2018 كان بمثابة انطلاقة ونهضة حقيقة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن ملتقى الإنسانية الذي تم تنظيمه العام الماضي في السودان في 3 ديسمبر 2018، تم تنظيمه هذا العام بالتعاون مع المتخصصين في الخرطوم، وهو مبادرة جوية لتحقيق أمنيات ذوي الإعاقة وتذكير العالم بضرورة احترام حقوقهم، وكانت هبه عاطف أول مضيفة طيران من متلازمة داون، في دول الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل النموذج المصري.



