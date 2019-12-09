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القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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فاز القناة علي الزرقا بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة السابعة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الإثنين، علي ملعب القناة القديم بالاسماعيلية.

خاض القناة المباراة بتشكيل تكون من محمد طلبة، محمد يوسف، اسلام سيد، ـحمد عبد الرحمن، محمد رضا، مح علي، علاء البدري، حسام عبد الواحد، علي شوقي، شرف أشرف، اسلام نبيل

البدلاء : عمرو مجدي، محمد عبد الستار، محمد يسري، محمد يحيي، ـحمد علي، احمد مصطفي لالا، محمد طارق

وجاء تشكيل الزرقا مكون من : مصطفي حمودة ، محمد شعبان، حمادة جلال، حسام فتحي، محمد عادل، باسم عادل، احمد ابراهيم، محمود علي، وليد نبيل، محمد رضا، محمد عصام

وجلس على مقاعد البدلاء : عبد الرحمن سامي، أحمد عبد الفتاح، عمر سعيد، عبد الرحمن سمير، يوسف حسن، حسام حسن، محمد حلمي.

جاء الشوط الأول ممتع ومثير من الفريقان وتبادل كل منهما الهجمات علي مرمي الآخر لينجح شريف اشرف في الدقيقة 27 ومن هجمة منظمة للقناة في إحراز الهدف الاول معلنا تقدم القناة بهدف نظيف في الشوط الأول

وفي الشوط الثاني ساهمت تغييرات حمزة الجمل في نشاط المنطقة الهجومية ومنطقة نص الملعب.

وفي غفلة من دفاعات الزرقا إستحوذ علي شوقي علي كرة من وسط المدافعين ويسددها علي يسار حارس مرمي الزرقا معلنا الهدف الثاني للقناة في الدقيقة 29 من الشوط الثاني .

وإحتسب الحكم محمد عبد الحافظ ضربة جزاء لصالح القناة يسددها اسلام نبيل علي طريقة القيصر حسني عبد ربه لتصبح النتيجة 3 اهداف دون مقابل وينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للقناة

وأدار لقاء اليوم محمد عبد الحافظ حكم ساحة، الهادي صابر مساعد أول، وائل فتحي مساعد ثاني، سمير ابراهيم حكم رابع، مراقب مسابقات سالم ابو جميل.

تغييرات القناة

التغيير الاول في الدقيقة 9 من الشوط الثاني بنزول محمد عبد الستار وخروج محمد علي

التغيير الثاني للقناة بنزول محمد يحيي بديل شريف اشرف في الدقيقة 20

التغيير الثالث للقناة. بنزول محمد يسري وخروج حسام عبد الواحد في الدقيقة 32

تغييرات الزرقا

التغيير الاول الزرقا في الدقيقة 19 بنزول عمر السعيد بديل لوليد نبيل

التغيير الثاني الزرقا بنزول حسام حسن بديل محمد عصام في الدقيقة 25 من الشوط الثاني

التغير الثالث الزرقا بخروج محمد رضا ونزول يوسف حسن في الدقيقة 32.

المجموعة الثانية

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 12 نقطة
3- جمهورية شبين 11 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 9 نقاط
6- النصر 9 نقاط
7- الداخلية 9 نقاط
8- كوكاكولا 9 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين

القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
القناة يتخطى كمين الزرقا بثلاثية في القسم الثاني (صور)
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الكلمات المفتاحية

رياضة القناة القسم الثاني اخبار الرياضة

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