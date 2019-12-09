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جماعات حقوق الإنسان تطلق مقاطعة ميانمار قبل جلسات استماع الإبادة الجماعية بلاهاي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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لاجئون من الروهينجا
لاجئون من الروهينجا
ترجمة: دينا الشريف
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دعا نشطاء حقوق الإنسان، الذين يدعمون الأقلية المسلمة الروهينجا في ميانمار، اليوم الإثنين، إلى مقاطعة عالمية للبلاد، قبل يوم واحد من بدء جلسات الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وستدافع زعيمة ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي، التي وصلت إلى هولندا يوم الأحد، عن سجل بلدها خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع، التي بدأت بعد أن رفعت غامبيا دعوى قضائية في نوفمبر، ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة سنوات.

وتم التخطيط لتنظيم عدة مظاهرات في الأيام المقبلة في المدينة الهولندية من قبل مجموعات الناجين من الروهينجا، وكذلك من قبل مؤيدي الحكومة، حسبما ذكرت "رويترز".

ورفعت غامبيا الدعوى، التي تتهم فيها ميانمار ذات الغالبية البوذية بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي أخطر جريمة دولية، ضد الأقلية المسلمة من الروهينجا.

وتزعم القضية أن أفعال ميانمار ضد الروهينجا هي "إبادة جماعية في طابعها لأنها تهدف إلى تدمير مجموعة الروهينجا كليًا أو جزئيًا".

وفر أكثر من 730.000 روهينجا من ميانمار في عام 2017 بعد حملة عسكرية شنها الجيش، وقالت الأمم المتحدة إن الحملة نُفذت "بقصد الإبادة الجماعية" وشملت أعمال القتل الجماعي والاغتصاب.

ونفت ميانمار هذه الاتهامات بشدة، لكنها تقول إنها على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الأخطاء إذا كانت هناك أدلة كافية.

وخلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع، وسيطلب الفريق القانوني في غامبيا من لجنة قضاة الأمم المتحدة المؤلفة من 16 عضوًا في محكمة العدل الجنائية الدولية فرض "تدابير مؤقتة" لحماية الروهينجا قبل سماع القضية بالكامل، وقال مكتب "سو كي" الشهر الماضي: إنها "ستقود فريق بلدها في لاهاي؛ للدفاع عن المصلحة الوطنية".

وقال تحالف الروهينجا الحر، في بيان إنه بدأ "حملة ميانمار المقاطعة" مع 30 منظمة في 10 دول، ودعا الشركات والمستثمرين الأجانب والمنظمات المهنية والثقافية إلى قطع علاقاتهم المؤسسية مع ميانمار.

وقالت إن المقاطعة كانت تهدف إلى الضغط الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي والسياسي على حكومة ميانمار الائتلافية من أونغ سان سو كي والجيش.

وفي معسكرات بنجلادش المترامية الأطراف حيث يعيشون الآن كلاجئين، قال بعض الروهينجا إنهم كانوا يصلون من أجل تحقيق العدالة، وقرأ رجل بصوت عالٍ إلى مجموعة من مقال صحفي عن جلسات الاستماع.

وقال نور علام، البالغ من العمر 65 عامًا، عندما كانت أونغ سان سو كي رمزًا للسلام وكان لدينا توقعات كبيرة بأن الأمور ستتغير عندما وصلت إلى السلطة"، وقال إن "الجنود قتلوا ابنه برصاص الجنود أثناء الحملة".

وأنكرت ميانمار سابقًا بإنكار جميع المزاعم التي قدمها اللاجئون ضد قواتها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والقتل والحرق العمد، ووعدت بمعاقبة أي جنود متورطين في ما تقول إنها حالات منعزلة عن ارتكاب مخالفات.

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الكلمات المفتاحية

ميانمار لاهاي حقوق الإنسان جماعات

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