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وصول بوتين ونظيره الأوكراني باريس لعقد قمة "رباعية النورماندي"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، إلى مقر الرئاسة الفرنسية لعقد قمة تتناول السلام في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد بوتين قبل اجتماع "الرباعية" لقاء ثنائيا مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بينما سيجتمع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد القمة الرباعية.

ومن المتوقع أن تستغرق القمة الرباعية حوالي ساعتين و45 دقيقة وتختتم بمؤتمر صحفي مشترك للقادة الأربعة.

وقبل الاجتماع الرباعي سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء ثنائيا مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بينما سيجتمع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اللقاء الرباعي، دون أن تكون لاجتماعهما حدود زمنية، حسبما ذكر اليوم يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

وأضاف أوشاكوف أن الهدف الأساسي للقاء بوتين وزيلينسكي، هو بحث سير تنفيذ اتفاقية مينسك، دون أن يوضح ما إذا كان الرئيسان سيتناولان موضوع الغاز.

وكشفت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مصادر في الفريق الروسي لتنظيم قمة باريس، أن موسكو تقف موقفا ثابتا من القمة المقبلة، وترفض مراجعة اتفاقية مينسك حول التسوية الأوكرانية، وهو مبدأ من المتوقع أن تدعمه فرنسا وألمانيا أيضا، مقابل محاولات من كييف لتعديل بعض بنود الاتفاق. 

وفي كييف، نصب أنصار الأحزاب والقوى المعارضة لزيلينسكي خياما أمام القصر الرئاسي وسط المدينة في فعالية احتجاجية، قالوا إن هدفها ممارسة الضغط على الرئيس لثنيه عن إبرام اتفاقات "تناقض المصالح القومية الأوكرانية"، على غرار موافقة كييف على تغيير الدستور وإجراء انتخابات في ظل الوضع القائم في دونباس، دون خطوات مقابلة من جانب روسيا.

وهدد المحتجون بأن فعاليتهم قد تصبح مفتوحة إذا تجاوز زيلينسكي "الخطوط الحمراء" و"رضخ لشروط بوتين"، حسب تعبيرهم.


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وصول نظيره الأوكراني قمة رباعية النورماندي السلام الرئيس الروسي أوكرانيا

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