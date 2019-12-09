آخرهم علاء الشربيني وشريف مدكور نجوم أعلنوا عن مرضهم عبر السوشيال ميديا





شريف مدكور



فقد أعلن أمس، الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بفيروس في الدم، وذلك بعد شهور من إصابته بسرطان القولون، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".





وصرح "شريف" في الفيديو قائلًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل وأعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏



وتابع شريف قائلاً : "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي، والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدًا لأي حد بياخد كيماوي".‏



علاء الشربيني



وخضع أمس، أيضًا الشيف علاء الشربيني، لجراحة دقيقة في الساقين بعد إصابته بإنسداد في الشرايين، وأكدت زوجته أن حالته الصحية أصبحت مستقرة.





نيللي كريم



نشرت الفنانة نيللي كريم، مؤخرًا صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، ظهرت في الصورة وهي داخل المستشفى، وبجوارها الطبيب المُعالج لها، وعلقت نيللي على الصورة قائلة:"شكرًا إنكم انقذتم حياتي"، وبعد قلق محبيها عليها، صرحت أنها خضعت لعملية استئصال ورم حميد في الوجه، وصرحت أن العملية تمت بنجاح.



محمد فؤاد





وانتشرت مؤخرًا صور للفنان محمد فؤاد، وهو داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد إصابته بإرتفاع حاد في ضغط الدم، وتسببت هذه الصور في حدوث حالة من القلق لمحبيه، وتصدر بعدها تريند "جوجل"، وفور شفائه بث محمد فؤاد مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" لكي يطمئن محبيه على صحته، وأنه أصبح بصحة جيدة.



رامي جمال



بينما أعلن المطرب رامي جمال، عن إصابته بمرض "البهاق" من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث كتب منشورًا قال فيه أنه وجد بقع بيضاء اللون بمناطق عديدة بجسده، وكشف من خلاله عن إصابته بحزن شديد لصعوبة ظهوره أمام الجمهور بهذا الشكل، لأنه حاول إخفاء البقع ولم ينجح، فاضطر إلى الإعلان عن مرضه لجمهوره وأنه يفكر في الاعتزال،وفور معرفة محبيه بذلك الخبر انهالوا عليه في التعليقات معلنين فيها عن حبهم الشديد له، وعن رفضهم لفكرة الاعتزال.



هيثم شاكر



وفي أغسطس الماضي، كشف الفنان هيثم شاكر، عن مرضه بسرطان القولون من خلال منشورًا قام بكتابته عبر حسابه على موقع "فيسبوك" كتب خلاله: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير، 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه".



وبعد فترة، تحدث هيثم شاكرعن تفاصيل مرضه، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، مشيرًا إلى أنه اكتشف إصابته منذ ثماني سنوات، مشيرًا إلى أنه أخفي خبر مرضه تجنبًا من أن ينظر له أحد بنظرة" شفقة".



مي الغيطي



وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الفنانة الشابة مي الغيطي، خلال في حفل افتتاح الدورة ال40من مهرجان القاهرة السينمائي، عن إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي، وذلك عبر حسابها على موقع" إنستجرام" ، حيث قالت : كنت دائما أريد أن أرتدى فستانا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي.



"يجب ألا تبكي عقب مُشاهدة هذا الفيديو، أو سماع تلك الموسيقى، فحاول أن يكون سبب للابتسامة والسعادة والامتنان، فيمكننا جميعًا محاربة السرطان إذا علمنا به في مراحله الأولى"، هكذا أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي من خلال أغنيتها الجديدة "إلى كل اللي بيحبوني"، حيث اعتمدت إليسا في تصويرها على سرد مراحل إصابتها بسرطان الثدي، وكيفية تغلبها على ذلك المرض اللعين.



محمد هنيدي



كما أعلن محمد هنيدي عن مرضه من خلال نشر صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" كشف من خلاله عن إجرائه عملية في فكه،وعن تماثله للشفاء..



أحمد فهمي



فوجئ متابعين الفنان أحمد فهمي، على "فيسبوك" بنشره لصورة لهنا الزاهد خلال، قضائهما لإجازة شهر العسل ظهرت هنا في الصورة وهي راقدة على سرير في إحدي مستشفيات سنغافورة.



وكشفت هنا عن تفاصيل هذه الصورة خلال لقائها في برنامج "معكم مني الشاذلي" حيث قالت: "أول ما ركبت الطيارة بعد الفرح وإحنا رايحين سنغافورة حسيت بوجع في الظهر وصرخت في الطيارة وحسيت إن بطني بتتقطع من التعب، وأخذت مسكنات ولما وصلنا سنغافورة تعبت وأحمد جري بيا في الشارع يسأل على مستشفى".



وأضافت هنا الزاهد بأن الطبيب أخبرهم أن سبب مرضها يعود إلى وجود حصوات في المرارة وليس تسمم وأن الأمر يحتاج لعملية جراحية.

وأوضحت أن شهر العسل بالنسبة لها كان ثلاثة أيام ونصف فقط وذلك بعد ذلك تعرضت لهذه الوعكة الصحية الشديدة، كما كشفت عن خضوعها لإجراء عملية جراحية لأستئصال المرارة







لم يسلم أحمد فهمي أيضًا من الحسد، فتعرض منذ أيام لإجراء أجرى عملية جراحية نتيجه تشخيصه بشكل خاطئ، فهمي" أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالنسبة لنجوم الفن منصة للترويج من خلالها لأعمالهم، ومتابعة ما يحدث في العالم، وما يحدث مع أصدقائهم من خلالها، وتطور الأمر وأصبحوا يعلنون من خلالها عن ما يشعرون به، ولاسيما إذا تعلق الأمر بحالتهم الصحية، وصاروا يعلنون عن مرضهم من خلال حساباتهم الشخصية، وفور الإفصاح عن المرض يبدأ محبيهم في التعبير عن حبهم الشديد لهم ولفنهم، ويناهلوا عليهم بالتعليقات بالدعاء لهم بالشفاء، ومن الذين استخدموا السوشيال ميديا للإفصاح عن مرضهم من خلالها:" شريف مدكور، علاء الشربيني،نيللي كريم،محمد فؤاد، رامي جمال، إليسا، هيثم شاكر، محمد هنيدي، خالد سليم".