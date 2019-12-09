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حساب المواطن: غدا صرف دفعة 25 (ديسمبر 2019) من دعم البرنامج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أعلن حساب المواطن عن موعد صرف  دفعة ديسمبر من دعم البرنامج، حيث قال حساب المواطن إن غدًا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر موعد صرف الدفعة 25 من دعم البرنامج بدايتًة من الساعة 12 صباحًا.

وكان قد أعلن حساب المواطن مؤخرًا وتحديدًا يوم 26 نوفمبر من الشهر الماضي عن صدور النتائج الأهلية للدورة 25 "شهر ديسمبر 2019"، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالياضغط هنا.

ويذكر أن برنامج حساب المواطن خصص صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، وذلك للرد على شكاوي واستفسارات المستفيدين، وتعمل الصفحة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا بتوقيت مكة على مدار الأسبوع، كما خصص أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 لنفس شأن الصفحة، والتي تعمل من يوم الأحد للخميس في نفس توقيتات "خدمة المستفيدين".
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