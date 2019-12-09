Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر شكوى تليفونات بني سويف ضد حكم لقاء المنيا (مستند)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements

تقدم مسوؤلو نادى تليفونات بني سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بشكوى رسمية لإتحاد الكرة المصرى ولجنة الحكام الرئيسية ضد محمد الشرقاوي حكم مباراة الفريق السويفى أمام المنيا الرياضى والتى أقيمت أمس باستاد جامعة المنيا وانتهت بالتعادل السلبي بمنافسات الأسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

 

وخلال الشكوى التى حصل "الفجر الرياضي" على نسخة منها جاء بمضمونها حدوث أخطاء جسيمة من حكم المباراة وعدم احتسابه ثلاث ضربات جزاء صحيحة .

 

وخلال الشوط الثانى قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأصفر لمدافع المنيا رغم استحقاقه الكارت الأحمر خاصة بعد قيام المدافع بشد مهاجم تليفونات بنى سويف الذى كان باتجاه مرمى المنيا .

 

كما سرد مسؤولو تليفونات بني سويف حدوث العديد من القرارات العكسية لحكم اللقاء وتضارب اتخاذ القرارات مع الحكام المساعدين ، وقيام حكم اللقاء بطرد المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف .

 

واختتم مسوؤلو تليفونات بنى سويف بمطالبتهم لمسوؤلي اللجنة بضرورة التأكد من صحة الأمر ومتابعة تعليقات جماهير المنيا الموجود بصفحة المركز الإعلامى بنادى المنيا.

 

وكان تليفونات بني سويف قد تعادل سلبيا أمس أمام المنيا الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد جامعة المنيا .

 

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الشرقاوى وعاونه الثنائى وائل عاطف وعز الدين جمال ووليد السيد عامر حكما رابعا واسامه فؤاد مراقب لجنة الحكام .

 

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 14 نقطة فيما يحتل المنيا المركز الثامن برصيد 8 نقاط .

 

ننشر شكوى تليفونات بني سويف ضد حكم لقاء المنيا (مستند)
ننشر شكوى تليفونات بني سويف ضد حكم لقاء المنيا (مستند)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاليم بني سويف الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status