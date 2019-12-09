ننشر شكوى تليفونات بني سويف ضد حكم لقاء المنيا (مستند)

تقدم مسوؤلو نادى تليفونات بني سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بشكوى رسمية لإتحاد الكرة المصرى ولجنة الحكام الرئيسية ضد محمد الشرقاوي حكم مباراة الفريق السويفى أمام المنيا الرياضى والتى أقيمت أمس باستاد جامعة المنيا وانتهت بالتعادل السلبي بمنافسات الأسبوع الثامن بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وخلال الشكوى التى حصل " الفجر الرياضي" على نسخة منها جاء بمضمونها حدوث أخطاء جسيمة من حكم المباراة وعدم احتسابه ثلاث ضربات جزاء صحيحة .

وخلال الشوط الثانى قام حكم اللقاء بإشهار الكارت الأصفر لمدافع المنيا رغم استحقاقه الكارت الأحمر خاصة بعد قيام المدافع بشد مهاجم تليفونات بنى سويف الذى كان باتجاه مرمى المنيا .

كما سرد مسؤولو تليفونات بني سويف حدوث العديد من القرارات العكسية لحكم اللقاء وتضارب اتخاذ القرارات مع الحكام المساعدين ، وقيام حكم اللقاء بطرد المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف .

واختتم مسوؤلو تليفونات بنى سويف بمطالبتهم لمسوؤلي اللجنة بضرورة التأكد من صحة الأمر ومتابعة تعليقات جماهير المنيا الموجود بصفحة المركز الإعلامى بنادى المنيا.

وكان تليفونات بني سويف قد تعادل سلبيا أمس أمام المنيا الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد جامعة المنيا .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الشرقاوى وعاونه الثنائى وائل عاطف وعز الدين جمال ووليد السيد عامر حكما رابعا واسامه فؤاد مراقب لجنة الحكام .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 14 نقطة فيما يحتل المنيا المركز الثامن برصيد 8 نقاط .