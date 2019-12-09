Advertisements
Advertisements
Advertisements

السلطات العراقية تشن عملية عسكرية ضد داعش في 4 محافظات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:45 م
Advertisements
أحد أفراد قوات الأمن العراقية
أحد أفراد قوات الأمن العراقية
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي، عن بدء المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر ضد داعش في أربع محافظات مختلفة، بما في ذلك صلاح الدين وكركوك وسامراء وديالى.

وصرح اللواء خفاجي، بأن العملية ستكتمل خلال الوقت المحدد لها وتحقق جميع أهدافها، محذرًا من أن داعش تخطط لاستهداف المظاهرات المناهضة للحكومة الجارية في العراق.

وكشف أن التحقيقات الأولية مع قائد داعش الثاني حميد شاكر، المعروف باسم أبو خلدون، كشف أن المنظمة تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد، مستغلة انشغال قوات الأمن بالمتظاهرين.

وأضاف أنه في اليوم الأول من عملية إرادة النصر، دمرت قوات الأمن 11 مخبأ وثلاثة أنفاق في صلاح الدين وصادرت 50 كيلوجامًا من اليوريا و23 عبوة ناسفة.

وفي كركوك، قاموا بتفتيش 45 قرية ودمروا أربعة أنفاق ومخبئين إرهابيين واعتقلوا اثنين من الإرهابيين.

وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، إنه من الممكن لـ "داعش" شن هجمات ضد المحتجين، مستفيدين من الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن داعش حاول في السابق استغلال الظروف السياسية في البلاد، مؤكدًا أن السلطات تدرك هذه الخطط وقد تمكنت بالفعل من تفكيك عدة خلايا واعتقال أعضائها.

ويعتقد رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية معتز محي الدين، أن ظهور داعش يمكن أن يعزى إلى الفشل في تأمين المناطق المحررة.

وأضاف أن عجز القوات عن تأمين عودة آمنة للسكان إلى تلك المناطق مكّن داعش من الظهور مرة أخرى، ويجب ألا يقتصر الهدف على تحرير المناطق بقدر ضمان أمنها وتوفير الظروف المناسبة التي تضمن استقرارها.

ويبدو أن القوات في هذه المناطق غير مؤهلة تمامًا لرصد إرهابيي داعش، والأمر الذي يتطلب وجود وحدات مؤهلة، على دراية بالأراضي لتجنب الثغرات التي تتطلب دائمًا عمليات عسكرية، وفقًا لمهي الدين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غارات داعش السلطات العراقية

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

القوات العراقية تعلن تطهير معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

العراق: "الحشد الشعبي"يطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا "داعش"

الشرطة العراقية تحقق نتائج نوعية ضد "داعش" في كركوك

إقليم كردستان العراق يعتقل أخطر "الدواعش" المتخفين

مكافحة الإرهاب تعلن مقتل قيادي داعشي بارز في العراق

مرصد الإفتاء: أبو بكر البغدادي يعول على "ولاية خراسان" للتمدد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status