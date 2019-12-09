بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لمعرض القاهرة الدولي للسيارات"أوتوماك فورميلا"

أعلنت شركة إنفورما ماركتس للمعارض مصر، عن تأجيل موعد الدورة السادسة والعشرون لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية "EIEC"، ليكون بالفترة من 17 إلى 20 يونيو 2020.





ويأتي هذا التأجيل بعد أن حاولت أوتوماك فورميلا وشركات السيارات إنهاء عام 2019 المليئ بالتحديات لصناعة السيارات حول العالم بصورة إيجابية عندما تم تغيير موعد الدورة الجديدة من المعرض من سبتمبر إلى ديسمبر ولكن التحديات التي واجهت صناعة السيارات العالمية كانت كبيرة. لذا وبعد مناقشات مع شركات السيارات العالمية تم الإتفاق على الموعد الجديد في يونيو 2020، حيث تتزامن الدورة الجديدة من "أوتوماك فورميلا" مع إلتزام شركة إنفورما على تقديم دورة هذا العام بحُلة جديدة توفر للزوار بجميع الأعمار والأذواق تجربة فريدة ومميزة.





ومن جانبه علق هاني خفاجي المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر على قرار التأجيل قائلاً: "الدورة الجديدة من المعرض الأكبر للسيارات في مصر ستكون مختلفة كليًا، فصناعة السيارات في جميع أنحاء العالم تشهد تغيرًا مثيرًا، فلقد أصبحت السيارات أكثر جاذبية وشخصنة ورقمنة، ولكوننا شركة رائدة في مجال المعارض فسنقدم أوتوماك 2020 في ثوب جديد بمثابة كرنفال يوفر تجربة مثالية لعشاق السيارات، وكذا إشراك جميع أفراد الأسرة في أنشطة ترفيهية".





ومن الجدير بالذكر أن أوتوماك فورميلا هو الحدث الوحيد للسيارات في مصر الحاصل على موافقة "UFI" و "OICA"، وهو واحد من العديد من المعارض التي تنظمها إنفورما في مصر، ومنها أوتوتيك والذي تقام دورته الثالثة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر2019 بمركز مصر للمعارض الدولية "EIEC" .





وقد نجح أوتوتيك في فترة زمنية قصيرة من أن يكون أكبر وأشمل معرض تجاري لصناعة ما بعد البيع في شمال إفريقيا، كما يعد منصة هامة للقاء كبار صانعي القرار المتخصصين في قطع غيار السيارات وملحقاتها، وورش السيارات، ومعدات محطات الخدمة، وصناعات التغذية، من مصر وأفريقيا.