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إنقطاع المياه عن بعض المناطق القاهرة بسبب كسر في الخط الرئيسي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:15 م
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قطع المياه
قطع المياه
أحمد الشيخ
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى "قطر 1000مم" القادم من محطة العبور بطريق بلبيس .
إن
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينه قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الامن المركزي – تقسيم عمر ابن الخطاب – مساكن الضباط – اطلس 3 –  مساكن النيل – وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة ).

والشركة تعتذر عن هذا العطل  الخارج عن إرادتها  وتبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى اقل فترة زمنية ممكنة 

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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مناطق انقطاع المياه شركة مياه الشرب خط المياه الرئيسي انقطاع المياه

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