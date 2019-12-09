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أحمد حجاج: مصر ليست دولة غنية ولكنها تساعد أشقائها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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البرنامج
البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن مصر تحرص على مساعدة أشقائها الأفارقة الذين يتعرضون لأي أزمات، حيث سبق وأرسلت مصر معونات للمتضررين من الفيضانات في موزمبيق، والصومال.

وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارسال مصر مساعدات إنسانية إلى جيبوتي لمواجهة آثار الفيضانات يأتي في إطار العلاقة الطيبة التي تربط بين مصر وجيبوتي، فهم يقدرون ممصر ودورها في القارة الأفريقية.

وأضاف أن جيبوتي يمكن أن تلعب دور هام في تشجيع الصادرات المصرية إلى أفريقيا، عن طريق إقامة مستودعات كبيرة للمنتجات المصرية، منوهًا بأن مصر ليست دولة غنية ولكن تشعر بأهمية مساعدتها لأشقائها في أفريقيا.
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