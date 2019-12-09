خيانة في شهر العسل

هاي نيفين هانم

انا فاروف كنت بعتلك كذا مشكلة من مدة طويلة والحمد لله ردك علية نفعني كتير المهم .. انا في ورطة دلوقتي ومحتاج مشورتك .. انا اتجوزت من شهرين ولاني وعادي بعترف اني بموت في الستات الصراحة خنت مراتي كذا مرة اثناء شهر العسل وفلت كل مرة ما عدا الاخيرة اتقفشت فيها بعد ما وزعتها تروح تنزل البحر وتتمشي عقبال ما احصلها .. لسوء حظي نسيت حاجة في الاوضة ورجعت تجيبها لقيتني في السرير مع واحدة روسية .. بس بصراحة المزة قمر كان لايمكن مقاومتها .. طيب دلوقتي انا في ورطة وبفكر جديا ادي لحضرتك رقم مراتي وتحاولي تصالحيها عليه باي طريقة هل ممكن كحل مبدآي ؟

فاروق





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

يا فاروق بك .. تفتكر انا هقوم بالدور اللي لامؤاخذة دة عشان سيادتك شخص غير مسؤول ؟ قالولك عني ايه بالظبط علشان تعرض علية الاقتراح شديد الذكاء دة !! اسفة يا فاروق بك سيادتك غلط وغلط كبير وتستاهل تنول فه عقابك حتي وان كان طلب الطلاق من زوجتك المخدوعة .. هية من سوء حظها انها وثقت فيك واتجوزتك .. بعدين لما انت لسة فجعان ستات عفوا في التشبيه بتتجوز ليه ماتعيش حياتك ضاربها جزمة وتسيب بنات الناس في حالهم يتجوزوا اللي يقدرهم ويصونهم ؟

عجبت لك يا زمن ولا حول ولا قوة الا بالله .. والله العظيم انت ربنا يكون في عون عقلك



