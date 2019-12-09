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احمد سامي لـ"الفجر الرياضي" : الأهلي والزمالك لن يتأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:08 م
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احمد سامي لاعب الاهلي السابق
احمد سامي لاعب الاهلي السابق
رامي بشاي
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كشف احمد سامي لاعب الاهلي والمدير الفني الأسبق لنادي طلائع الجيش عن توقعاته الخاصة بموقف الزمالك من الصعود لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مرور جولتين من دور المجموعات للمسابقة.

وقال سامي خلال ندوة الفجر الرياضي : ميتشو لم يقدم اي شيء مع الزمالك، ولا يستحق ان يستمر، وقرار رحيله عن الابيض سليم ١٠٠٪، الزمالك أمامه فرصة كبيرة في الصعود الى دور الثمانية من البطولة بشرط الفوز بجميع مبارياته التي يخوضها على أرضه.

وأضاف : اتمنى ان ارى الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا "ياريت"، لكني لا اتوقع ذلك بسبب قوة الفرق الموجودة في البطولة خلال هذه النسخة، لا يوجد اي فريق قوي متواجد بالكونفدرالية، جميع الفرق المصنفة متواجده في دوري الأبطال وهذا ما يزيد صعوبتها.

وتابع : اتوقع عبور الفريقين إلى دور الثمانية ولكن بشرط حسم جميع النقاط الخاصة بالمباريات المقرر إقامتها في مصر، الأهلي والزمالك يمتلكون لاعبين على أفضل مستوى، وهم قادرين على التواجد في الدور المقبل.
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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الاهلي والزمالك احمد سامي لاعب الاهلي السابق

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