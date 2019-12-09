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"عربية النواب" تطالب بتفعيل التعاون الثقافي بين مصر والمغرب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:00 م
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رسلان
رسلان
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عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، وأشادت بالعلاقات المصرية المغربية، وذلك بحضور السفير رانيا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى.

وثمنت اللجنة موقف المملكة المغربية من أزمة الصحراء المغربية وسعيها لإيجاد حل سياسي لها والبعد عن الحل العسكري، مُطالبة بترجمة هذه العلاقات الأخوية الى مزيد من التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوصت اللجنة بتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين من خلال مستويين هما دعم الثقافة المغربية لكي تصل إلى مصر، ودعم الثقافة المصرية لتجد لها مكانا واسعا داخل الفضاء المغربي، كما أوصت بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين واللجان الفنية الأخرى لزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وعقد اتفاقيات جديدة مع مملكة المغرب وخصوصًا في مجال الصيد حيث أن الشواطئ المغربية الممتدة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي غنية جدًا بالثروة السمكية.

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الكلمات المفتاحية

النائب أحمد رسلان

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