فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الباب أمام رحيل صلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وأبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صلاح عدم حاجته إلى خدمات صلاح محسن الفنية بسبب تكاسل اللاعب وعدم تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني حتى الأن مع القلعة الحمراء.

ووافق على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير على سبيل الإعارة لعدم حاجته الفنية للاعب فضلاً عن وجود مروان محسن والمغربي وليد أزارو في هجوم القلعة الحمراء.

وكشف السويسري رينيه فايلر لأفراد الجهاز الفني سبب عدم اعتماده على صلاح محسن في مركز رأس الحربة أو تغيير مركزه داخل الملعب في الفترة الحالية.

وأرجع فايلر عدم اعتماده على صلاح محسن لمشاركته في التدريبات بشكل روتيني وعدم وجود الغيرة الكافية لجلوسه على دكة البدلاء والحرص على مصلحته الفنية في المقام الأول مثل باقي زملائه ضمن التشكيل الأساسي بالفريق الأحمر.

وشبه فايلر مهاجم الأهلي صلاح محسن بالموظف داخل النادي الأهلي سواء شارك أو لم يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية مما يضعف من فرص بقائه في المستقبل داخل القلعة الحمراء.



