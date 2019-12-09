Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمر محمد
Advertisements

فتح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الباب أمام رحيل صلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

 

وأبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صلاح عدم حاجته إلى خدمات صلاح محسن الفنية بسبب تكاسل اللاعب وعدم تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني حتى الأن مع القلعة الحمراء.

 

ووافق على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير على سبيل الإعارة لعدم حاجته الفنية للاعب فضلاً عن وجود مروان محسن والمغربي وليد أزارو في هجوم القلعة الحمراء.

 

وكشف السويسري رينيه فايلر لأفراد الجهاز الفني سبب عدم اعتماده على صلاح محسن في مركز رأس الحربة أو تغيير مركزه داخل الملعب في الفترة الحالية.

 

وأرجع فايلر عدم اعتماده على صلاح محسن لمشاركته في التدريبات بشكل روتيني وعدم وجود الغيرة الكافية لجلوسه على دكة البدلاء والحرص على مصلحته الفنية في المقام الأول مثل باقي زملائه ضمن التشكيل الأساسي بالفريق الأحمر.

 

وشبه فايلر مهاجم الأهلي صلاح محسن بالموظف داخل النادي الأهلي سواء شارك أو لم يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية مما يضعف من فرص بقائه في المستقبل داخل القلعة الحمراء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي رينيه فايلر دوري أبطال أفريقيا الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 3 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سقطة مالية تنقل بول بوجبا إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ نصف ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ يوم

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ 42 دقيقة

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

منذ ساعة و 26 دقيقة

برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد والاستمرار على الطريقة الكلاسيكية

عاجل.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

في انتظار قرار فايلر.. مهاجم الشباب السعودي يقترب بقوة من الأهلي

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

02:31 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status