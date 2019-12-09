مصرع شاب في حادث تصادم بالصحراوي الشرقي ببني سويف





لقي "شاب" مصرعه، في حادث سير، وقع، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق سنور، اتجاه قبلي، ونقلته سيارة الإسعاف "جثة هامدة" إلى مستشفى بني سويف الجامعي.تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم (٤٧٨٥ ود ا) بأخرى نقل، قبل نفق سنور، اتجاه قبلي.وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عصام ماهر محمد محمد" ٢١ سنة، طالب، مقيم قرية شريف باشا، مركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف كود رقم (1333) إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لإستكمال الاجراءات القانونية والإدارية، للتصريح بدفن جثة المتوفي.