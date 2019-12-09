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الشيخ زايد 14 سنة يتأهل لنهائي بطولة الجيزة للسلة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:38 م
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الشيخ زايد
الشيخ زايد
عمر محمد
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فاز فريق زايد 14سنة أولاد على فريق صيد أكتوبر بمنطقة الجيزة لكرة السلة بنتيجة 39/37 والصعود للدور النهائي.

 

جاء ذلك بعد تغلبه على فريق وادي دجلة بالدور نصف النهائي ببطولة كرة السلة بمنطقة الجيزة، وذلك على ملعب نادي الزمالك بنتيجة 50/45.

 

كما أسفر لقاء فريقي الشيخ زايد 16سنة بنات وفريق البنك الأهلي بالدور نص النهائي ببطولة كرة السلة بمنطقة الجيزة على ملعب نادي صيد الدقي بفوز فريق زايد بنتيجة 45/34.

 

ويقود الفريق جهاز فني مكون رئيس الجهاز علاء عبدون، ومدرب الفريق أحمد عبدالحميد، مدير إداري أشرف فتحي، وإداري محمد السعدني.

 

من جانبه، تقدم رئيس مجلس الإدارة فكري الهواري، وأعضاء مجلس الإدارة، بالتهنئة القلبية لفرق كرة السلة، وللجهاز الفني والإداري تحت قيادة رئيس الجهازعلاء عبدون وأحمد عبد الحميد المدرب العام، وأشرف فتحي ومحمد السعدني من الجهاز الإداري.

 

ووعد الهواري، اللاعبين والجهاز الفني بتكريمهم فى حالة الحصول علي البطولة، مؤكداَ أنه يثق فى فريق السلة وقدرة لاعبيه وجهازه الفني علي حسم البطولة والفوز بها، مضيفاً أنه يقف داعماً لكل الفرق من أجل الحصول علي البطولات.

 

ويذكر أن فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد، سافر  إلى دولة الإمارات منتصف الأسبوع الماضي برفقة الاعلامي هشام سلطان مدير الصندوق بالنادي، وأكرم مصطفى عضو مجلس الإدارة، وسامح الشريف نائب المدير التنفيذي وذلك فى زيارة استغرقت 3 أيام، التقى فيها الوفد بالشيخ بدر الهلالي رئيس مجموعة CNE  لبحث سبل التعاون و الدعم لنادي الشيخ زايد.

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نادي الشيخ زايد كرة السلة فريق الشيخ زايد الشيخ زايد اخبار الرياضة

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