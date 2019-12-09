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كوريا الشمالية تصف ترامب بـ"المسن الطائش"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:30 م
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ترامب وكيم
ترامب وكيم
وكالات
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وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "بالرجل المسن الطائش ذي الوجهين".

 

وكان ترامب قد كتب تغريدة، أمس الأحد، على موقع تويتر قائلاً: إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لديه الكثير جداً ليخسره إذا تصرف بطريقة عدائية.

 

وأضاف: "كيم لا يريد خسارة العلاقة الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر".

 

وفي بيان صحفي، أعلن المسؤول الكوري الشمالي البارز والمفاوض النووي السابق، كيم يونغ تشول، أن بلاده لن تستسلم للضغوط الأميركية، لأن ليس لديها ما تخسره، متهماً إدارة ترمب بمحاولة شراء الوقت قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده كيم قبل عام لواشنطن كي تنقذ المحادثات النووية.

 

وقد أجرت كوريا الشمالية "تجربة هامة جداً" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد.

 

وقال متحدث باسم "الأكاديمية الوطنية للعلوم" في كوريا الشمالية: "تم إجراء تجربة هامة جداً في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية في السابع من ديسمبر من عام 2019".

 

كما لم يحدد تقرير الوكالة ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

 

وتعثرت المفاوضات النووية منذ قمة فبراير بين كيم وترمب في فيتنام، والتي انهارت بعد أن رفضت الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل الاستسلام الجزئي لقدراتها النووية. وحذرت كوريا الشمالية بأنها ستسعى إلى "طريقة جديدة" إذا فشلت في الحصول على تنازلات أميركية كبرى بحلول نهاية العام، نقلًا عن قناة العربية.

 

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