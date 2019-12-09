غدا.. سقوط أمطار على عدة مناطق والصغرى بالقاهرة 15

تشهد البلاد، غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشوائب العاقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالى:





القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.



