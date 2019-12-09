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"عاشق ضحكتك" أحدث مهرجانات بيكا وفيلو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:09 م
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مهرجان عاشق ضحكتك
مهرجان "عاشق ضحكتك"
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طرح موزع موسيقى المهرجانات الشعبية فيجو الدخلاوي، مهرجان "عاشقك ضحكتك"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصل المهرجان على نسبه مشاهدة عالية، فضلًا عن التعليقات الاجابية من المجهور وعشاق فن المهرجانات.

مهرجان "عاشق ضحكتك"، من تقديم حمو بيكا، وأحمد فيلو، وأبو ليلة، ونور التوت، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: "بم أرض وسقف عالي مش هشوف عزيز وغالي، نفسي مش راضيه تصفالي يبقى اصفى ليكو ازاي، دا انتو فينا بتقلدو  وأنا قلبي كرشه مشردة، مفكوش دكر بتعرضو، انتظروني علشان أنا جاي، أصحى لارض نوة قوة ما بعدها قوة، سيطرة برا وجوة يشهد بيها الزمان"

يذكر أن حمو بيكا، وأحمد الفيلو، تعاونو مؤخرًا، وقدمو العديد من المهرجانات الشعبية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها "أهلا بالمعارك".



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يوتيوب مهرجانات مهرجان شعبي فيلو شعبيات حمو بيكا بيكا اهلا بالمعارك الفيلو

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