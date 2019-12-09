حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 9/12/2019

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، متوقعة بأن حالة الطقس غدا يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية نهارًا وبارد ليلًا، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





درجات الحرارة غدا الثلاثاء



