معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال الكون 2019 زوزبين تونزي

1. صنع التاريخ



فوز ملكة جمال جنوب أفريقيا يمثل فوزًا مميزًا، لا يقتصر ذلك على تحقيق ثلاثة انتصارات للبلاد، لكن زوزبين هي أول امرأة سوداء تفوز باللقب منذ تتويج "ليلى لوبيز" ملكة جمال الكون عام 2011، علاوة على ذلك، فإن جميع الفائزين الأربعة الكبار في مسابقة ملكة جمال الكون هم من النساء السود! الآن، هذا شيء للاحتفال به.





2. الجمال من الداخل والخارج



ملكة تبلغ من العمر 26 عامًا من كبار المدافعين عن الجمال الطبيعي، ووفقًا لصفحتها على موقع ملكة جمال الكون، فهي تأمل في "تشجيع النساء على حب أنفسهن كما هم".





3. استخدام نظامها الأساسي لإجراء تغييرات



زوزبين ناشطة تحارب العنف القائم على النوع الاجتماعي، "أنا أطلب من شعب جنوب إفريقيا أن يكون جزءًا من نسيج مثل عالم ملكة جمال الكون، من خلال كتابة رسائل حب تتعهد بتقديم الدعم لنساء هذا البلد"، وقالت في مقال نشرته مؤخرًا في إنستجرام: "آمل أن تبدأ هذه التعهدات، وأن تستمر في محادثة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، علينا أن نبدأ في السرد، حيث يعمل الأشخاص الذين يفكرون في التفكير كنموذج يحتذى به لأولئك الذين يعتقدون أنه لا بأس من إساءة معاملة النساء".





4. الجمال والعقل... والكتب



الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا هي قارئة شغوفة ومحبة للكتب، وذلك بفضل جدتها، حيث قالت: "إن الكتاب الأول الذي التقطته للقراءة على الإطلاق كان ملكًا لجدتي، لقد وهبته لي لأنني أحببت الجلوس على ركبتها وهي تتظاهر بالقراءة كلما كانت تفعل ذلك، حتى اليوم، حتى مع نظراتها الرهيبة في العين، لن تلتقطها أبدًا بدون كتاب في يدها، بسببها لدي تعطش للمعرفة وحب القراءة، لقد أثارت شعلة في رغبتي دائمًا في بذل المزيد من الجهد وأن أكون أكثر".





5. إنها عارضة أزياء رائعة



ألقِ نظرة واحدة على إنستجرام الخاص بها وسترى العديد من اللقطات الساحرة لتصميم قطع أزياءها الرائعة، مع حصولها على اللقب الجديد لملكة جمال الكون 2019، نأمل أن نراها تخدم المزيد من الأروقة.

في يوم الأحد، تم الإعلان عن ملكة جمال جنوب إفريقيا "زوزبين تونزي" في المسابقة، والتي أقيمت في استوديوهات تايلر بيري في أتلانتا جورجيا، حصلت على لقب الوصيف الأول ملكة جمال بورتوريكو "ماديسون أندرسون"، بينما حصلت ملكة جمال المكسيك "صوفيا أراغون" على المركز الثاني.بالنسبة لبيان زوزيبيني الأخير في تلك الليلة، فقد أثرت حقًا في كلماتها.وقالت ملكة جمال جنوب إفريقيا: "لقد نشأت في عالم، حيث المرأة التي تشبهني بشعري ولون بشرتي لا يمكن أبدًا أن تكون جميلة، وأعتقد أن هذا هو الوقت الذي يتوقف اليوم، أريد للأطفال أن ينظروا إلي ويرون وجهي، وأريد منهم أن يروا وجوههم تنعكس في وجهي".تكريمًا لملكة جمال جنوب إفريقيا، التي تفوز بجائزة ملكة جمال جنوب أفريقيا 2019، إليك بعض الحقائق الممتعة عنها.