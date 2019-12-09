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كيم وكولي كارداشيان يهددان بطرد كورتني من البرنامج الواقعي KUWTK

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في حلقة يوم الأحد الجديدة كليًا، هددت كيم كارداشيان وكلوي كارداشيان بطرد كورتني، بعد أن أعاقت جدول تصويرهم، وبدأت كل الدراما بعد أن ظنت كيم وكلوي أنهم رصدوا عضة جنسية على كورتني.

من المفهوم أن كورتني مؤسسة Poosh.com أخفت على العضة وأخبرت أخواتها أن لا "تقلق بشأن ذلك".

قالت كورتني: "أخواتي فضولات جدًا عندما يتعلق الأمر بأي شيء في حياتي، وأحاول الحفاظ على أشياء معينة خاصة".

شاركت كيم مع كاميرا KUWTK: "إن وجود كورتني بعضة يشبهني، لم يكن لدي أي فكرة عن أنها كانت تتعامل مع شخص ما".

أصبحت عصابة KUWTK أكثر فضولًا حول الحياة الخاصة لكورتني، بعد أن أخفت كورتني مكان وجودها وغادرت دون تفسير أثناء الجلوس مع شقيقاتها، وبالتالي لم يكن مفاجئًا عندما اختارت كيم وكلوي متابعة كورتني.

وقالت كيم في تعليق صوتي: "أشعر وكأنني ثقب أتبع كورتي، لكن في وقت مبكر توصلنا جميعًا إلى اتفاق لمشاركة حياتنا، هذه مهمتنا، تقضي كورتني الكثير من الوقت بعيدًا عن الكاميرا ولن تتحدث عن علاقتها، لكنك سترى صور المصورين لها ولرجلها".

بعد محاولة فاشلة واحدة لمتابعة كورتني، قررت كيم وكلوي أن يستغنيا عن كورتني مرة أخرى، بينما نجحوا في إخراج كورتني إلى منزل مجهول، تم القبض عليهم أثناء التسلل حول الممتلكات من قبل معلم أسلوب الحياة.

من المفهوم أن كورتني لم تكن راضية عن إخوتها واتهمتهم بعدم احترام حدودها، ومع ذلك لم يكن هذا جيدًا مع كيم وكلوي الذين شعرا أنهما كانا يبحثان عن كورتني في فيلم slack.

لإثبات نظريتهم، استشارت كيم تقرير المعجبين فيما يتعلق بالعرض، أثناء النظر في التحليل، أبرزت كيم أن المعجبين يعتقدون أن كورتني "تخفي الكثير من حياتها عن الكاميرات".

وقد علقت كلوي في وقت لاحق قائلة: "لست مندهشة لأن التقرير يقول إن الناس لا يشعرون أنهم يعرفون كورتي الحقيقي، لأنني أحيانًا لا أعتقد أن كيم وأنا نعرف كورتي الحقيقية".

من أجل مساءلة كورتني، قررت كيم وكلوي أن الوقت قد حان لتهديدها بطردها.

وقالت كيم لكورتني على موقع FaceTime: "لدينا اقتراح من أجلك، إنه يبدأ بحرف F وينتهي ب a d".

في البداية، بدت كورتني غير مبالية بهذا التحذير، ومع ذلك كشفت كورتني عبر نصوصها إلى كلوي أنها كانت تبكي بسبب الإنذار.

وقالت كورتني أمام كاميرا KUWTK: "إذا اعتقدت كيم أن لديها القدرة على طردي من معرض عائلتنا؟ فهذا أمر مجنون، في بعض الأحيان نحتاج إلى استراحة ولا أريد أن أتصور مع كيم".

لم تكن كورتني العضو الوحيد في العائلة الذي كان على وشك الطرد، على وجه التحديد شعرت كيم وكلوي أن والدتهم كريس جينر كانت على وشك الطرد أيضًا.

خلال حديث FaceTime مع كريس جينر، عبرت الأخوات عن إحباطهن في التصوير.

وقالا لوالدتهم: "أنت كمدير لنا، يجب أن ترغبِ في أن يكون هذا العرض ناجحًا"، وقالت كلوي: "ويجب أن تتحدثِ إلى كورتني وتخبريها إذا لم تكن على استعداد لتقول كل شئ عن حياتها، فتترك البرنامج".

وأضافت كيم: "الكل يحتاج إلى عواقب وخيمة، دعنا نُظهرها، وإذا لم ترغب كورتني في الظهور، وإذا لم تكن ترغب في العمل، فلديها الكثير من الحدود ولتترك البرنامج".

في وقت لاحق، اجتمعت كريس مع كورتني بشأن دراما التصوير، على الرغم من أنها اعترفت بأن كيم وكلوي كانا يبديان ببساطة "حبًا صعبًا"، فقد وافقت هي وكورتني على أنها "استنزفت" وليس لديهما الكثير لإعطائه الكاميرات.

دافعت كورتني قائلة: "بالطبع، أنا ممتنة لكل سنوات تصوير برنامجنا، لكن كما تعلمون لقد قضيت عدة سنوات أمام الكاميرا، كان هناك الكثير من الضغط على الحياة اليومية ولقد تجاوزتني هذا، أعتقد أن اللحظات الخاصة مميزة للغاية وأحتاج فقط إلى المزيد منها".

وبالتالي، كان من المنطقي عندما أصبحت كورتني تغلق على حدودها أثناء نجاح العائلة، وأخبرت كورتني عائلتها وإنتاجها: "صحتي أهم من العرض، أنا لا أستسلم ولن أقوم بتغيير حدودي، هذا لن يحدث".
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