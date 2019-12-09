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ستيف هارفي يقع في خطأ فادح بمسابقة ملكة جمال الكون 2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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للعام الخامس على التوالي، عاد ستيف هارفي كمضيف، في حين استضافت "أوليفيا كولبو" و"فانيسا لاشي" المشاهدين وأعضاء الجمهور على حد سواء وراء الكواليس، حيث عملوا كمراسلين وراء الكواليس.

جاء في بيان قرأ من المنظمة: "تؤكد منظمة ملكة جمال الكون أن ملكة جمال الفلبين "جازيني جانادوس" هي الفائزة في مسابقة الأزياء الوطنية لعام 2019".

أعطى "ستيف هارفي" المشاهدين وملكة جمال الكون 2019 على حد سواء، الكثير من الربكة والتوتر، حيث في ليلة الأحد أعلن "ستيف هارفي" الشخصية التليفزيونية البالغ من العمر 62 عامًا، والذي استضاف مسابقة ملكة الجمال على مدار السنوات الخمس الماضية، عن غير قصد عن الفائز الخطأ خلال فئة الأزياء الوطنية.

ومع ذلك، فإن الخطأ لم يكن خطأه بالكامل، حيث في وقت سابق من هذا الأسبوع، تنافس جميع المتسابقين في مسابقة أزياء وطنية، وخلال الإعلان عن اسم الفائزة، قال هارفي: "ها هي نظرة على الفائز، ملكة جمال الفلبين..." ولم يكمل كلامه.

لكن الفائز الحقيقي طلب سحب الميكروفون حتى تتفضل بتصحيحه، وقالت "شويتا سيخون" للمضيف "إنها ليست الفلبين"، "إنها ماليزيا".

ثم شارك هارفي أنه لم يكن مخطئًا تمامًا لإعلانه عن الفائز الخطأ.

قال هارفي: "حسنًا، دعني أشرح لك شيئًا ما، لقد قرأت ذلك في الملقن، لماذا لا تتوقفون عن فعل هذا بي، يمكنني قراءة هذا، إنهم يحاولون إصلاحه الآن، هذا ما فعلوه بي في عام 2015".

وتابع هارفي: "هذه ماليزيا، أنا أحب هذا الزي الوطني لماليزيا، هذا جنون".

بالإضافة إلى ذلك، كانت ملكة جمال ماليزيا قادرة على مشاركة المعنى وراء زيها الأكبر من العمر، وقالت: "إن الدولة في ماليزيا، وهي ولاية ملقا، هي تراث تاريخي في بلدي، لذا فإن ما تراه هنا هو خمسة طاولات بها أطعمة، وما أرتديه هو ملابس العروس من زواج مختلط بين المليزيين والصينيين، وهذا هو ذيل السمكة الذهبية".

أجاب هارفي: "أيًا كان ما قلته، أخاف أن أقول اسمك، شكرًا لك ماليزيا، وهذا الزي رائع، عليك ارتداءه مرة أخرى".

وبطبيعة الحال، أعطى هذا الخطأ المشجعين في المسابقة عرضًا سريعًا عندما أعلن بطريق الخطأ عن الفائز الخطأ خلال مسابقة ملكة جمال الكون في عام 2015.

في ذلك الوقت، كشف هارفي أن ملكة جمال كولومبيا "أريادنا جوتيريز" كانت هي الفائزة، ولكن بعد لحظات أخذ الميكروفون واعتذر عن الخطأ.

وأوضح هارفي: "حسنًا، يجب أن أعتذر، الوصيف الأول هو كولومبيا"، وأوضح على الفور أن ملكة جمال الفلبين "بيا ألونزو وورتزباخ" كانت ملكة جمال الكون 2015 الحقيقي.
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