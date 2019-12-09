لليوم الخامس على التوالي.. فوضى في باريس بسبب استمرار الإضراب

تسبب استمرار إضراب العاملين بقطاع النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، في فوضى مرورية، اعتراضًا على إصلاح نظام التقاعد لليوم الخامس على التوالي.

ولجأ عشرات الآلاف من مستخدمي القطارات أو الحافلات أو المترو، إلى سياراتهم، بعد تراكم السيارات على امتداد يزيد عن 620 كيلومتراً على طول الطرق المؤدية إلى العاصمة في الـ 8.15 بالتوقيت المحلي، وهو ما لم تشهده باريس منذ 5 أعوام.

وبحسب مصادر فرنسية، تعمل نحو 20% من القطارات عالية السرعة، وحوالي 30% من القطارات الإقليمية، وعدد قليل للغاية من الخطوط الدولية.

وطالبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية من المسافرين، إذا أمكنهم ذلك، إلغاء، أو تأجيل تحركاتهم، لأن التدفق الكثيف على المحطات قد يتسبب في مواقف من شأنها أن تمثل خطورة.

وقد يتواصل الإضراب مدة أطول بسبب الخلاف بين النقابات المعارضة وحكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يجتمع مساء اليوم مع أعضاء حكومته المسؤولين على إصلاح نظام التقاعد في قصر الإليزية.