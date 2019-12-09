الرقابة النووية: نثق فى قدرة هيئة الطاقة الذرية على إزالة أى تلوث إشعاعى

أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور سامى شعبان، أن بروتوكول التعاون الذى وقعته هيئة الطاقة الذرية، اليوم الإثنين، مع إحدى الشركات العاملة فى مجال إزالة التلوث الإشعاعى سيقلل من تأثير أى إشعاع أو تلوث يصدر عن الاكتشافات البترولية أو المواد الناتجة عنها.





وأعرب شعبان، فى تصريح اليوم، عن ثقة هيئة الرقابة النووية فى هيئة الطاقة الذرية وما تملكه من أدوات لإزالة التلوث الإشعاعى، وما لديها من خبرات عالمية، وذلك تحت مراجعة وإرشادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.





وكانت هيئة الطاقة الذرية قد وقعت صباح اليوم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال إزالة التلوث الإشعاعى من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية مثل الأنابيب والمضخات والأدوات المستخدمة فى عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعى والمياه الجوفية، وكذلك عمليات معالجة البترول فى بعض المواقع والتى تخلف تركيزات عالية من المواد المشعة الطبيعية على هيئة رواسب فى تلك الأدوات.



