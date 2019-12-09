بعد إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم.. أطعمة تُساعد على تقوية جهازك المناعي





أعلن الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا " جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ومالوش علاج وانا مناعتي ضعيفة بسبب الكيماوي اللي باخده".





ومن هنا نكشف عن بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزيزه، لكي لا تكونوا عرضة للأمراض:





المشروم يعمل على قتل الفيروسات والبكتيريا.





الشوفان والشعير والأرز البنى، أطعمة فعالة لتعزيز الجهاز المناعي





البصل والثوم، في حالة خضوعك لعلاج كيماوي فينصح بتناول البصل والثوم، لفوائدهما المذهلة في تقوية الجهاز المناعي.





شمع العسل، مفيد جدا للجسم ومقوي للمناعة، نظرا لاحتواءه على الأحماض الأمينية والدهنية.





الليمون والبرتقال والجريب فروت كل هذه الأطعمة غنية بفيتامين “C”، ويعملوا على تعزيز المناعة في الجسم، ومن أفضل الطرق لمحاربة الفيروسات.