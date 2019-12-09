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إنتر ميلان وبرشلونة معاً ضد العنصرية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:39 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي، نظيره برشلونة الإسباني غداً الثلاثاء، في ختام مواجهات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى رجال المدرب أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز ولا غيره، لضمان التأهل لدور الـ 16 من البطولة، وتجنب الدخول في حسابات مع بوروسيا دورتموند، في ظل تأهل برشلونة سلفاً.

ضد العنصرية

ومن المقرر أن يرتدي الفريقين شارة ضد العنصرية، حيث ستوضع بدلاً من شارة القيادة لقائدي الفريقين.

وأشارت صحيفة آس أن قائدي فريقي إنتر ميلان وبرشلونة سيرتديان شارة قيادة تحمل عبارات مناهضة للعنصرية، في محاولة لمحاربة تلك الظاهرة السيئة في ملاعب كرة القدم الأوروبية.

ونشر النيرادزوري في بيان رسمي رغبة الفريقين في محاربة العنصرية، حيث ستحمل الشارة عبارة "أخوة متحدون عالمياً.

وإنتشرت في الآونة الأخيرة العديد من حوادث العنصرية، والتي كان أشهرها حادثة النجم ماريو بالوتيلي لاعب بيريشيا في إحدى مباريات الدوري الإيطالي.

ترتيب المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا

1- برشلونة 11 نقطة

2- إنتر ميلان 7 نقاط

3- بوروسيا دورتموند 7 نقاط

4- سلافيا براغ نقطتان.
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