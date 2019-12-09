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خلال شهر.. استرداد كفالات بنكية بقيمة 768 ألف جنيه لـ48 عاملا مصريا بلبنان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:40 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة، بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 48 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 48 ألف دولار، أي 768 ألف جنيه تقريبا، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

وقال المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لاستلامها.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام بتوفير 85 فرصة عمل خارجية، منوها إلي أن المكتب تلقي 15 شكوي من العمالة المصرية، وقام بحل 12 شكوى منها بالطرق الودية، وجاري دراسة شكوتين، وأحال شكوى إلى القضاء، كما قام المكتب بعمل 5 زيارات ولقاءات ميدانية منها واحدة مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، و3 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية، فضلا عن الرد على 165 استفسارًا للعمال المصريين بطريقة مباشرة.

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