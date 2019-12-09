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مصر تنظم اول كورس تدريبى دولى للجمباز العام فى القارة الافريقية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أفتتح الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز أول كورس تدريبى دولى ، يقام فى مصر والقارة الأفريقية بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ضمن أكاديمية الاتحاد الدولى لفرع الجمباز العام ، يشارك فى الكورس 20 دارسا من مصر بالإضافة إلى عدد من الدارسين من دول عديدة يأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، يستمر الكورس حتى يوم السبت المقبل ، والذى يديره رئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى وثلاثة خبراء دوليين ، حيث يتلقى الدارس محاضرات عملية وأخرى نظرية فى فرع الجمباز العام على مدار أسبوع كامل .

قال الدكتور إيهاب أمين أن هذا الكورس هو الأساس لجميع أفرع الجمباز ، ويهدف إلى نشر لعبة الجمباز فى جميع الاعمار السنية ، وإتاحة الفرصة لممارسة الجمباز فى جميع محافظات القطر المصرى ، مشيرا إلى أن هذا ما يسعى اليه اتحاد الجمباز منذ إنتخابه أواخر عام 2016 ، لافتا إلى أن الاتحاد يهدف إلى  تكوين قاعدة كبيرة جدا من ممارسى الجمباز فى مختلف الأعمار السنية بعيدا عن اللعب الاحترافى ، خاصة وأن الجمباز لعبة لا ترتبط بسن محدد .

أضاف إيهاب أمين أن مسئولى الإتحاد الدولى للجمباز اشادوا بمستوى التنظيم الرائع والتجهيزات الكبيرة التى أعدها الاتحاد لاستضافة الكورس،  فضلا عن حالتى السرور والفرح التى انتابت المسئولين بإهتمام مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز بفرع الجمباز العام ، فضلا عن الآمال العريضة التى تملكتهم بأن تكون مصر المركز الرئيسى لنشر الجمباز العام فى القارة السمراء ، بتكوين قاعدة كبيرة فى هذا الفرع والذى يعتبر أساس رياضة الجمباز ، مشددا على أن هذا الكورس قد أعلن عنه منذ ثلاثة أشهر ، وأخيرا وافق عليه الاتحاد الدولى على إقامته فى مصر لتكون أرض الكنانة اول دولة فى القارة الإفريقية تنظم هذا الحدث العالمى .
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