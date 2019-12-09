كيف يستعد رينيه فايلر لمباراة الأهلي ودجلة

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.



كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في مران اليوم وتجهيزات المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين المحلي والقاري.



