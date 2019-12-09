Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يستعد رينيه فايلر لمباراة الأهلي ودجلة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:34 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
Advertisements
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التي يخضع لها اللاعبون في مران اليوم وتجهيزات المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين المحلي والقاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي ودجلة رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي ودجلة الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعة و 16 دقيقة

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 19 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

منذ ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران الأهلي

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مباراة كانو سبورت

آخر تطورات إصابات الأهلي في تقرير "فايلر"

مران الأهلي| فايلر يحاضر اللاعبين ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ.. وتدريبات بدنية تحت قيادة بينكيل

مران الأهلي| جلسة لفايلر مع معاونيه وعاشور ينتظم ومتولي يواصل التأهيل

رينيه فايلر يبحث خطة الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

08:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status