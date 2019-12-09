Advertisements
Advertisements
Advertisements

ويل سميث يشارك في حملة لمساعدة المشردين في نيويورك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
ويل سميث
ويل سميث
وكالات
Advertisements

شارك الممثل الأمريكي ويل سميث إلى جانب ناشطين في حملة لمواجهة مشكلة المشردين، معربا عن "تأثره" بعد سنوات على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة تايمز سكوير، السبت، ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية بالعراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي للمشردين.

وقال سميث للحشود إن دوره في فيلم "ذي برسوت أوف هابينيس "الذي رشح من خلاله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، غير حياته وسمح له بفهم البؤس والفقر.

وأدى سميث في الفيلم دور وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشارع في سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير.

وعلق الممثل سميث: "أشعر بالتأثر وأنا أتذكر ذلك الآن، مأساة فظيعة ألا يملك الفرد مكانا يذهب إليه ويمضي فيه ليلته إلى جانب أولاده".

وأدى سميث كذلك نسخة راب من أغنية برنامج التلفزيوني الناجح "ذي فريش برنس أوف بيل إير" العائد إلى التسعينات.

ونام أشخاص في أكثر من 50 مدينة عبر العالم في الشوارع لدعم حملة "ورلدز بيغ سليب آوت"، على ما قالت هذه الجمية الخيرية، السبت، مضيفة أن أموالا جمعت خلال فعاليات نيويورك ستذهب إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وجاء في البيان: "في مدينة نيويورك وحدها بلغ عدد المشردين مستوى قياسيا منذ أزمة الكساد الكبرى".

وأضاف: "أكثر من 62 ألف شخص في نيويورك، بينهم 22 ألف طفل، سينامون في مراكز إيواء هذه الليلة فيما عدد المشردين واللاجئين في العالم يستمر في تسجيل مستويات قياسية سنة بعد سنة".

Advertisements

أخبار تهمك

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status