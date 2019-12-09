ويل سميث يشارك في حملة لمساعدة المشردين في نيويورك

شارك الممثل الأمريكي ويل سميث إلى جانب ناشطين في حملة لمواجهة مشكلة المشردين، معربا عن "تأثره" بعد سنوات على تأديته دور مشرد في أحد أفلامه.

وتجمع مئات الأشخاص في ساحة تايمز سكوير، السبت، ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية بالعراء في إطار حملة لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي للمشردين.

وقال سميث للحشود إن دوره في فيلم "ذي برسوت أوف هابينيس "الذي رشح من خلاله للفوز بجائزة أوسكار في 2007، غير حياته وسمح له بفهم البؤس والفقر.

وأدى سميث في الفيلم دور وكيل مبيعات يضطر إلى العيش في الشارع في سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير.

وعلق الممثل سميث: "أشعر بالتأثر وأنا أتذكر ذلك الآن، مأساة فظيعة ألا يملك الفرد مكانا يذهب إليه ويمضي فيه ليلته إلى جانب أولاده".

وأدى سميث كذلك نسخة راب من أغنية برنامج التلفزيوني الناجح "ذي فريش برنس أوف بيل إير" العائد إلى التسعينات.

ونام أشخاص في أكثر من 50 مدينة عبر العالم في الشوارع لدعم حملة "ورلدز بيغ سليب آوت"، على ما قالت هذه الجمية الخيرية، السبت، مضيفة أن أموالا جمعت خلال فعاليات نيويورك ستذهب إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وجاء في البيان: "في مدينة نيويورك وحدها بلغ عدد المشردين مستوى قياسيا منذ أزمة الكساد الكبرى".

وأضاف: "أكثر من 62 ألف شخص في نيويورك، بينهم 22 ألف طفل، سينامون في مراكز إيواء هذه الليلة فيما عدد المشردين واللاجئين في العالم يستمر في تسجيل مستويات قياسية سنة بعد سنة".