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اسعار الاسماك اليوم الاثنين 9-12-2019 في سوق العبور .. الجمبرى يصل إلى 250 جنيها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم
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اسعار الاسماك اليوم 

تشهد اسعار الاسماك اليوم حالة من التباين في الاسواق المحلية التى من اهمها سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتأتي حالة التباين بعد استقرار دام أسابيع لاسعار الاسماك في مصر وننشر فيما يلي اخر التحديثات واللتغيرات الطارئة على اسعار الاسماك في مصر وجاءت على النحو التالي:

تباين اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور
ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح 40 و50 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وطبقا للبيانات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم

اسعار الأسماك تفصيليًا في سوق العبور اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019

 تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًا
 تراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيها
 تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها
 سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها
سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها
 تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها
 تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.
سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.
سعر كيلو القراميط 30 جنيه.
سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.
سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.
سعر التونة المجمدة 25 جنيه.
سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.
سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.
سعر السردين المجمد 30 جنيه.
سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو
سعر الدنيس 90 جنيها.
 سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها
سعر الثعابين بين 50-180 جنيها
سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.



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