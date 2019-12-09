اسعار الاسماك اليوم الاثنين 9-12-2019 في سوق العبور .. الجمبرى يصل إلى 250 جنيها

اسعار الاسماك اليوم





تشهد اسعار الاسماك اليوم حالة من التباين في الاسواق المحلية التى من اهمها سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، وتأتي حالة التباين بعد استقرار دام أسابيع لاسعار الاسماك في مصر وننشر فيما يلي اخر التحديثات واللتغيرات الطارئة على اسعار الاسماك في مصر وجاءت على النحو التالي:





تباين اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح 40 و50 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وطبقا للبيانات الاخيرة الصادرة عن سوق العبور سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.



