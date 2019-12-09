Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريهام عبد الغفور توجه رسالة إيجابية لجمهورها عبر الـ"انستجرام"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بأحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومؤخرا نشرت ريهام، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، صورة جديدة لها، توجه من خاله رسالة لجمهورها معلقة عليها قائلة: "كل ما يفعله الله هو الافضل بالنسبة لنا خليك ايجابي".

على صعيد أخر تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور فى بطولة مسلسل "الزيبق٢" بعد نجاح مسلسل "الزيبق" الجزء الاول، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، شريف منير، كارمن لبس، رامى وحيد ، أحمدصبرى غباشى ، اخراج وائل عبدلله، تأليف وائل عبدالله .

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت فى فيلم "صاحب المقام" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، يسرا، آسر ياسين، نسرين امين ، بيومى فؤاد، إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم يسرى .
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعة و 19 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status