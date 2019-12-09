ريهام عبد الغفور توجه رسالة إيجابية لجمهورها عبر الـ"انستجرام"

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بأحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومؤخرا نشرت ريهام، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، صورة جديدة لها، توجه من خاله رسالة لجمهورها معلقة عليها قائلة: "كل ما يفعله الله هو الافضل بالنسبة لنا خليك ايجابي".



على صعيد أخر تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور فى بطولة مسلسل "الزيبق٢" بعد نجاح مسلسل "الزيبق" الجزء الاول، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، شريف منير، كارمن لبس، رامى وحيد ، أحمدصبرى غباشى ، اخراج وائل عبدلله، تأليف وائل عبدالله .



يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت فى فيلم "صاحب المقام" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، يسرا، آسر ياسين، نسرين امين ، بيومى فؤاد، إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم يسرى .